Фан-движение "Ультрас Одесса" высказали свою официальную позицию вокруг нашумевшей ситуации с Сергеем Стерненко. По их мнению, защищать его постыдно.

Об этом написала в Facebook представительница ультрас Кристина Гончаренко.

"На фоне заявлений о поддержке и мобилизации со стороны киевских фанатов, а также возможных провокаций, заявляем: категорически не поддерживаем и осуждаем эту акцию. Данного персонажа, Стерненко, на чью защиту призывают встать всё наше фанатское сообщество, в Одессе знают по делам, где он попытался стать правильным патриотом, но ничем кроме лицемерия, к тем кто его знал, и связями с распространением наркоты, он никак не запомнился", - заявила Гончаренко.

Она также заметила, что призывающие к его поддержке люди "преследуют свои личные интересы либо же страдают слабоумием". Но ни одна из этих причин не дает им права превращать всю фанатскую культуру в махновщину.

"Из всего вышесказанного призываем весь фанатский актив страны воздержаться от любых движений в его сторону, которые в это непростое время для нашей страны лишь дискредитируют нас в глазах общества и Украину в целом", - резюмировала автор записи.

Заявление одесских ультрас связано с выступлением ультрас "Динамо", которые пригрозили массовыми протестами, если Стерненко предъявят подозрение в убийстве.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, чем известен радикал Стерненко.