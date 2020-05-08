В пятницу, 8 мая, на межбанковском валютном рынке курс гривни ослабился до 26,8275 грн/$1 с 26,81 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Украинская валюта на закрытии торгов в последний рабочий день стала стоить 26,815-26,840 грн/$1.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные дилеров коммерческих банков.

Сообщается, что по данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке сегодня укрепился до 26,8140 грн/$1 с 26,8283 грн/$1 накануне. При этом финрегулятор незначительно ослабил курс гривни на вторник, 12 мая - до 26,8196 грн/$1 с 26,8185 грн/$1 за день до этого.

Кроме того НБУ установил официальный курс гривни к иностранным валютам на 12 мая.

USD 1 доллар США 26,8196

EUR 1 ЕВРО 29,0966

RUB 10 российских рублей 3,6556

Согласно данным Нацбанка, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 6 мая составил 383.4 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $342.5 млн.

Напомним, что мы недавно писали о причинах снижения котировок доллара на украинском рынке.

Ранее "Страна" разбиралась в том, как смена курса Международного валютного фонда отразится на курсе доллара в Украине.