Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) предупредила потребителей финансовых услуг по инвестированию в проект "B2B Jewelery", которая имеет сомнительные признаки и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает пресс-служба НКЦБФР в Facebook.

"Данный проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют реквизиты лица, которое ее выдало.

"B2B Jewelery" не является названием конкретного юридического лица, следовательно отсутствуют четко определенные ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, практически все транзакции в магазинах "B2B Jewelery" осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта.

"НКЦБФР усматривает в действиях проекта "B2B Jewelery" грубое нарушение требований действующего законодательства Украины. Соответствующую деятельность по привлечению средств населения и выплату процентов прибыли могут осуществлять исключительно банки и кредитные союзы, зарегистрированные на территории Украины, имеют соответствующие лицензии", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в НКЦБФР уже сообщили в правоохранительные органы о нарушениях законодательства со стороны проекта "B2B Jewelry" и его социальной опасности.

В связи с отсутствием возможности идентификации конкретного юрлица и соответствующих полномочий по установлению такой идентификации, НКЦБФР не может осуществить административные меры надлежащего реагирования в отношении B2B Jewelry.

"Комиссия отмечает, что инвестирования в указанный проект создает значительные риски потери инвестированных средств для инвесторов. Призываем граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства!", - отметили в ведомстве.

О всех случаях невыполнения обязательств проектом "B2B Jewelery" комиссия просит сообщать на электронный ящик office@nssmc.gov.ua.

Напомним, ранее "Страна" писала, что золотая пирамида "B2B Jewelry" заморозила выплаты и ушла на карантин.

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