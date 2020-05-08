В праздничный день 9 Мая тепло порадует жителей западных и южных регионов Украины, а осадки с грозами ожидаются на востоке.

Такой прогноз на завтра опубликовал Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в субботу на востоке Украины будет дождливо, местами с грозами. Столбик термометра там будет колебаться от +15 до +17 градусов, а ночью - от +6 до +8.

В северных областях страны осадков не предвещается, погода будет малооблачной. Температура воздуха останется в пределах +14 +16 градусов, ночью от +5 до +7 градусов.

На юге Украины будет тепло, до +18 градусов. Ночью - от +6 до +8 градусов. При этом в западных регионах будет наблюдаться похожая картина. Днем +17 +19, ночью от +6 до +8 градусов.

В центральных областях столбик термометра покажет от +16 до +18 градусов, ночью от +6 до +8. В Киеве будет немного прохладнее, от +14 до +16, ночью от +5 до +7 градусов.

Напомним, что осадки на завтра предвещала и народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, грозы возможны в восточных областях, а также Запорожье и Днепре с районами.

Ранее мы писали о том, чего ждать от погоды на 9 мая и все выходные.