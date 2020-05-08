В поселке Рогань под Харьковом двое мужчин похитили 17-летнего подростка, изнасиловали и избивали его. Пытки стали местью за ссору с участием девушки.

О происшествии сообщает харьковский портал 057 со ссылкой на слова матери пострадавшего юноши Вячеслава Тунгускова.

По словам матери парня, который сейчас находится в больнице и не в состоянии нормально говорить, все началось из-за бывшей девушки Вячеслава, 18-летней Анжелы. Молодые люди расстались, но продолжали дружить.

"4 мая они гуляли, и между Славой и Анжелой произошла ссора. Есть свидетели их ссоры. Он ее послал. Подруга этой девочки ударила Славу сильно в пах, и он в ответ ударил ее по попе. Подруга пожаловалась своему папе, но не рассказала, что ударила первой. Сына за удар по попе я не оправдываю, не подумайте. А Анжела пожаловалась своему парню Дмитрию Б., которого знает вся Рогань. 5 марта моему сыну начали звонить с угрозами от папы и парня. С 16 часов вечера он перестал выходить на связь", - рассказала мать избитого.

Женщина принялась обзванивать всех друзей сына. А в ночь на 6 мая избитого Славу нашел на остановке случайный прохожий. Скорая помощь забрала юношу в Институт неотложной хирургии, а полиция приняла заявление от матери.

В результате обследования в больнице выяснилось, что у пострадавшего сломаны 4 ребра, нос, гематомы по всему телу, а также внутреннее кровотечение в органы брюшной полости, в гайморовых пазухах и затылочной части головы.

Юноша рассказал, что несколько часов его избивали, насиловали черенком от лопаты, били арматурой, связывали ему руки, ноги и голову скотчем, завязывали рот, заливали водку насильно, смывали кровь водкой. Ему сразу разбили об голову телефон, чтобы он не смог позвонить. На спине ему пытались срывать ногти и вырезать лезвием слово "п@дар", но вышла только первая буква. Мучители угрожали его убить и снимали пытки на видео. При этом присутствовала девушка, ударившая его в пах. Она тоже снимала видео.

Славу отпустили с условием, что он никому ничего не расскажет. Иначе пообещали убить.

Теперь парню понадобится помощь нейрохирургов, челюстно-лицевых хирургов, травматологов и хирургов. По словам медиков, реабилитация будет очень долгой.

На следующий день матери парня позвонили из Липецкого райотдела полиции и сказали, что не примут ее заявления, так как происшествие случилось не в их районе. Женщину направили в Орджоникидзевский отдел, где она услышала то же самое: "Обращайтесь в другой райотдел". Так ее футболили, пока она не связалась с журналистами.

В полиции заверили, что уголовное производство все-таки открыли, дело расследуют.

Полицейские уже установили, что телесные повреждения Славе нанесли мужчины 32 и 38 лет, с которыми парень распивал алкогольные напитки.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

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