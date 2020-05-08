В Киеве постепенно начинают снимать ограничительные меры, которые были введены правительством из-за коронавируса, а также готовятся к запуску городского транспорта, но могут вернуться и к жестким ограничениям, в случае новой вспышки болезни.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала ZIK.

"Мы медленно снимаем ограничения. Но постепенное снятие ограничений не означает снятие всех ограничений. Если мы будем запускать работу крупных торговых центров, то нам нужно будет запускать как минимум наземный транспорт. И мы готовимся к этому. Но прошу еще немного подождать. В начале 20-х чисел, 21-22-го, мы уже собираемся вводить еще большие смягчения. Но мы опираемся исключительно на цифры, которые получаем от лабораторного центра. И если неожиданно у нас будет вспышка инфекции, мы все можем сломать и снова перейти к жесткому карантину", - заявил Кличко.

Также он напомнил, что в Киеве с 11 мая уже можно посещать парки, работать малом и среднему бизнесу, но с ограничениями.

При этом ТРЦ будут открываться, как указал мэр, только на втором этапе ослабления карантина.

Напомним, ранее Кличко сообщил, что до 22 мая наземный общественный транспорт в столице продолжит работать в ограниченном режиме, метро не откроется.

Как сообщалось, Кабмин разрешил с 11 мая открыть парки, скверы, детские и спортивные площадки, стоматологии, салоны красоты и парикмахерские, восстановить деятельность нотариусов, адвокатов, психологов. А также работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ.