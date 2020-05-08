Министерство здравоохранения намерено ввести тестирование на коронавирус сотрудников правоохранительных органов - Национальной полиции и Национальной гвардии.

Как сообщает сайт ведомства, об этом министр Максим Степанов заявил во время встречи с главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер.

По словам Степанова, сейчас устанавливается, какому количеству правоохранителей будут делать анализы.

"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", - рассказал министр.

Стороны также обсудили тему иммунизации, а также сроки возврата к нормальной жизни на основе регулярной программы вакцинации в контексте защиты от эпидемий.

В МОЗ добавили, что с приходом Степанова на должность министра здравоохранения количество ПЦР-тестов на коронавирус выросла с 700 до более 7000 в сутки. При этом министр планирует и в дальнейшем увеличивать количество тестирований, чтобы эффективнее выявлять и бороться с коронавирусом.

Ранее "Страна" разбирала принятый Радой закон, в котором впервые регулируются категории лиц, подлежащие обязательному тестированию на коронавирус.

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