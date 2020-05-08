В Нацкорпусе, прокомментировали заявления своих бывших активистов о том, что их якобы избил лидер организации Андрей Билецкий в отместку за поддержку убийцы Сергея Стерненко. Там заявляют, что данные слова - ложь.

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в официальном телеграм-канале.

В то же время встречу с Назарием Кравченко и Сергеем Филимоновым поздно вечером 7 мая в Нацкорпусе подтверждают, но говорят, что о Стерненко там вообще речь не шла, а разговор шел "на тему недостойного поведения с точки зрения азовской и ветеранской этики".

"Состоялся обычный мужской разговор между бывшими боевыми товарищами, на который, к тому же, Филимонов, Кравченко и другие их товарищи приехали с оружием. Все слова о "пытках" и избиении являются циничной ложью. Хотя бы потому, что во время разговора людей со стороны так называемых "пострадавших" было больше", - говорится в заявлении Нацкорпуса.

Также в организации добавили, что разговор между Билецким и своими "побратимами" был вовсе не о политике, а о "воинской и ветеранской чести", которой лишились Кравченко и Филимонов. Кроме того, Нацкорпус упрекнул своих бывших членов в жажде хайпа на фоне "синтетической кампании" в защиту радикала Стерненко.

"Еще более отвратительно, что данный частный конфликт пытается быть представлен, как некий "раскол внутри националистических сил", - заявили праворадикалы.

Напомним, что недавно Билецкий обвинил Стерненко в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.

Ранее мы писали, что 6 мая Стерненко получил от СБУ повестку о вызове на допрос.