Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщали, когда власти начнут рассматривать возможность снятия карантинных ограничений для коммерческих пассажирских перевозок, включая маршрутные такси. Это произойдет не раньше 22 мая.

О планах правительства министр рассказал в эфире ObozTV.

По словам Криклия, городские, пригородные, междугородные и межобластные перевозки возобновятся ориентировочно в последней декаде мая. "Начиная с 22 мая, а дальше будем исходить из рекомендаций Минздрава. Ориентировочно – последняя декада мая – начало июня", – уточнил глава ведомства.

Криклий сказал, что сначала возобновится работа муниципального общественного транспорта, и только после этого Кабмин обсудит тему ослабления ограничений для коммерческого транспорта. Он анонсировал на следующей неделе совещание с представителями коммерческих перевозчиков, которые обращаются в его Министерство с многочисленными просьбами возобновить работу маршруток как можно раньше.

Криклий объяснил, почему еще нельзя сделать этого сейчас. "Мы не можем рисковать, потому что иначе мы сводим на нет все те усилия, которые прилагались во время режима изоляции и ограничений", - сказал министр.

Он добавил, что до карантина маршрутные такси ездили с многочисленными нарушениями. "В маршрутных такси не ограничивались местами для сидения. Фактически было больше стоячих мест. Речь не шла даже о безопасности перевозок, а сейчас у нас добавляется еще и опасность распространения коронавируса", – заметил министр.

Смотрите обсуждение сроков снятия ограничений с 4:30 мин. Видео: YouTube/ OBOZREVATEL TV

Ранее "Страна" приводила слова представителя Зеленского о том, когда в Украине полноценно заработает общественный транспорт.

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