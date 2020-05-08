За первый полный месяц работы премьером Шмыгаль получил на руки меньше 40 тысяч гривен
За апрель заработная плата главы украинского правительства Дениса Шмыгаля составила 47,2 тыс. гривен.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ секретариата Кабмина.
Как отмечается, в апреле сумма начислений Шмыгалю составила 47 230 гривен, должностной оклад - 53 412 гривен, командировочные - 2 889 гривен, при этом согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада отсчитано 9 072 гривны. Сумма удержанных налогов составила 9 209 гривен.
Фактическая сумма, которая была получена Шмыгалем, составила 38 020 гривен.
Отметим, что апрель был первым полным месяцем премьерства Шмыгаля. К своей нынешней работе он приступил 4 марта.
Ответ секретариата Кабмина о зарплате Шмыгаля. ukranews.com
Напомним, Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тысяч гривен).
Также мы писали, что глава "Укроборонпрома" Абромавичус за декабрь получил 5,5 тыс. грн, его зам Найем - в 25 раз больше.