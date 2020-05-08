За апрель заработная плата главы украинского правительства Дениса Шмыгаля составила 47,2 тыс. гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ секретариата Кабмина.

Как отмечается, в апреле сумма начислений Шмыгалю составила 47 230 гривен, должностной оклад - 53 412 гривен, командировочные - 2 889 гривен, при этом согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада отсчитано 9 072 гривны. Сумма удержанных налогов составила 9 209 гривен.

Фактическая сумма, которая была получена Шмыгалем, составила 38 020 гривен.

Отметим, что апрель был первым полным месяцем премьерства Шмыгаля. К своей нынешней работе он приступил 4 марта.

Ответ секретариата Кабмина о зарплате Шмыгаля. ukranews.com

Напомним, Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тысяч гривен).

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