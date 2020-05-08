В Национальном союзе журналистов Украины обеспокоены тем, что расследования избиений представителей СМИ правоохранителями длятся годами. В НСЖУ настаивают на том, чтобы виновные понесли наказание за свои действия, что исключено при длительных досудебных расследованиях.

Об этом написал в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Томиленко напомнил, о каких случаях идет речь. Это избиения журналистов сотрудниками правоохранительных органов в Киеве в 2017 и 2018 годах. Тогда в помещении Святошинского суда пострадали журналисты "Общественного телевидения" Дмитрий Реплянчук, информагентства УНИАН Сергей Лефтер и "Страна.ua" Кирилл Малышев, а возле Верховной Рады была применена сила к корреспонденту "Радио Свобода" Сергею Нужненко. Также были нанесены побои фотокорреспонденту издания "Левый берег" Максиму Требухову.

Что касается инцидента в Святошинском суде, то в тот день, 24 октября 2017 года, спецназовцы задержали и избили трех журналистов. По словам Реплянчука, "били по камере, повалили и били ногами. Пытались ударить по голове. Я кричал, что журналист, а они: ах, ты пресса, на".

Начальник отдела прокуратуры Киева Виктор Логачев на запрос НСЖУ о состоянии дел о нападениях ответил, что следователи прокуратуры столицы ведут досудебное расследование в уголовном производстве, которое касается Реплянчука и Лефтера. По аналогичным фактам препятствования журналистской деятельности в это дело включены еще три производства.

Как сообщили в прокуратуре, расследование ведется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенном в городе Киеве", - говорится в письме.

А столичное управление ГБР занимается случаем Нужненко, на которого напали 3 марта 2018 года рядом с парламентом. Журналист пострадал от действий полиции во время столкновений, когда правоохранители снесли палаточный городок оппозиции. Он вел фото- и видеосъемку событий. При нем было удостоверение журналиста, которое он держал перед собой. Камера была направлена ​​в сторону палаток активистов. В один момент работник полиции приблизился к корреспонденту со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо.

Также следователи ГБР проводят досудебное расследование в уголовном производстве об избиении журналиста Требухова "неустановленными лицами в форме полиции".

Досудебные расследования, отметили в столичной прокуратуре, продолжаются.



"Наши столичные коллеги-репортеры не должны коллекционировать синяки от своей работы на акциях протеста. Досудебные расследование избиений журналистов должны проводиться объективно и оперативно. Тогда у нас будут основания доверять и органам прокуратуры, и ГБР". - написал Томиленко.

"Страна" ранее описывала события в Святошинском суде, где пострадали журналисты, в том числе наш сотрудник.

Мы также сообщали, что после инцидента у Верховной Рады у журналиста Нужненко диагностировали химический ожог.