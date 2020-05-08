Минобразования перенесло сроки начала вступительной кампании в ВУЗы на август. Такое решение ведомство приняло в связи с эпидемией коронавируса в Украине.

Об этом в пятницу, 8 мая, написала пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.

В министерстве образования и науки Украины заявили, что приказ об изменениях правил приема в высшие учебные заведения был подписан еще в понедельник, 4 мая.

"Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам Внешнего независимого оценивания), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 по 12 августа пройдут творческие конкурсы и вступительные экзамены для абитуриентов, желающих поступить на бюджет. При этом рекомендации для их зачисления должны быть опубликованы не позже 27 августа, а последний срок подачи документов в ВУЗы - вечер 31 августа.

"Министерство образования и науки предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения", - добавили в ведомстве.

Кроме того было принято решение о переносе сроков сдачи Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и Единого профессионального испытания. Онлайн-регистрация пройдет с 12 мая до 5 июня. Даты проведения ЕВЭ и ЕПВИ министерство оставило без изменений - 1 и 3 июля соответственно.

Для желающих поступить на магистратуру даты регистрации электронных кабинетов, приема документов и рекомендаций также были перенесены на месяц.

Также Минобразования расширило перечень категорий поступающих, которые смогут воспользоваться правом на перевод на вакантные места государственного заказа (лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, который погиб или признан судом безвестно отсутствующим лицом при исполнении им служебных обязанностей).

Новым приказом также предусмотрено право иностранцев и лиц без гражданства, которые проживают в Украине, лиц, которые признаны беженцами, и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, на получение высшего образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета при условии выполнения таких же требований к поступлению, как и для граждан Украины - эти категории поступающих должны будут успешно сдать ВНО и подать до 5 заявлений на бюджетные места в университете.

"Обновленные Условия приема приведен в соответствие с принятыми 18 декабря 2019 года изменений в Закон "О высшем образовании". В частности, предусмотрена возможность подачи мотивационного письма, отменена обязательность проведения дополнительных вступительных испытаний для поступающих в магистратуру, получивших степень высшего образования по другой специальности и тому подобное", - добавили в министерстве.

Вступительная кампания 2020. Инфографика: Минобразования

Вступительная кампания 2020. Инфографика: Минобразования

Скриншот: Минобразования в Фейсбук

Напомним, недавно в Минобразования заявляли о возможности проведения ВНО осенью из-за эпидемии коронавируса.

Ранее мы писали, что по словам министра образования Любомиры Мандзий, учебный год в ВУЗах закончится вовремя и дистанционно.