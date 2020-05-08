Власти Сан-Франциско (Калифорния, США) изолировали в отелях около 270 бездомных с коронавирусом и тех, кто состоит в группе риска по Covid-19. Это сделано потому, что им негде провести карантин.

Об этом пишет издание New York Post.

43 человека бесплатно получили алкоголь, сигареты и медицинскую марихуану. В департаменте общественного здравоохранения города считают, что благодаря этому у страдающих алкоголизмом и другими зависимостями бездомных не будет искушения выйти на улицу и стать распространителями инфекции.

В ведомстве отметили, что инициатива с расселением в отели финансируется не за счет денег налогоплательщиков, а из частных пожертвований.

По словам пресс-секретаря департамента Дженны Лейн, бездомные "оказывают Сан-Франциско большую услугу, оставаясь внутри".

Как писала "Страна", в марте то же самое делали власти Парижа, расселяя тамошних бездомных по отелям для изоляции.

А в апреле мы сообщали о планах поместить в здании Европарламента людей без места жительства и на кухнях учреждения готовить обеды для медиков.