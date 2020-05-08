Львовские власти решили перенести открытие парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви в городе из-за увеличения роста заболеваний коронавирусом.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил мэр города Андрей Садовой на своей странице в Facebook после заседания комиссии города по чрезвычайным ситуациям.

"12 мая мы созывает внеочередное заседание комиссии. Тогда примем решение о работе парикмахерских, салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви. Отсрочка определенных разрешений связана с увеличением количества заболеваний COVID-19 во Львове и области", - написал Садовой.

По словам мэра, с 11 мая будут открыты для посещения парки, скверы и спортивные площадки для индивидуального занятия спортом. Также будет восстановлена торговля промышленной группой товаров, кроме одежды и обуви.

"Все магазинчики с хозяйственными и другими товарами будут работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров. Также заработают летние террасы кафе и ресторанов. Надо понимать: все эти меры возможны только при строгом соблюдении протоколов", - написал Садовой.

Отметим, что сегодня, 8 мая, стало известно о том, что во Львовской области за сутки зафиксировали 65 новых случаев коронавируса. Это больше, чем в других областях Украины и максимум для региона с начала эпидемии

Напомним, в пятницу комиссия города по ЧС провела заседание из-за того, что на протяжении трех последних дней в регионе выросло число больных Covid-19.

Также мы писали, что по данным на утро 8 мая, коронавирусом в Украине заболели уже 14 195 человек.