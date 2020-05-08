Все случаи смертей и ранений гражданского населения в зоне конфликта на Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Киеву территории. В связи с этим ООН обращается к командованию Вооруженных сил Украины избегать обстрелов мирных жителей.

Об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

По словам председателя миссии, Матильды Богнер, все стороны вооруженного конфликта на Донбассе должны считать защиту мирного населения своим приоритетом. Также она отметила резкий скачок в количестве жертв среди гражданских лиц в мае этого года.

"В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные Миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками". При отсутствии стойкого прекращения огня также критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военный персонал в жилых районах", - сказала Богнер.

По данным миссии, с 1 по 6 мая включительно было зафиксировано 11 случаев смерти или ранения гражданских лиц (1 погибший и 6 раненых в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений и стрелкового оружия, 1 раненный в результате минного инцидента, и 1 погибший и 2 раненых в результате обращения с взрывоопасным остатком войны). В это число входят инциденты в Золотом (Луганская область) 2 мая и Александровке (Донецкая область) 4 мая, когда в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений были ранены 4 девочки (одна 2010 г.р. и трое - 2013 г.р.).

"7 мая мы получили сообщение о восьми новых случаях ранений гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений в Голубовском (Луганская область) и Саханке (Донецкая область), контролируемых самопровозглашёнными "республиками". Как сообщается, среди пострадавших - девочка и мальчик 2006 г.р. Наша Миссия работает над проверкой этих сообщений. В случае, если они подтвердятся, количество случаев гибели или ранений гражданских лиц за первую неделю мая достигнет девятнадцати и станет самым высоким недельным показателем за последние два года", - добавила Богнер.

Представительница ООН также отметила, что если восемь новых случаев подтвердятся, количество жертв среди мирного населения в этом году достигнет 65 (9 погибших и 56 раненых). Это более чем на треть больше количества жертв за аналогичный период в прошом году (10 погибших и 38 раненых).

"Эти цифры переломают положительную тенденцию к сокращению новых случаев гибели или ранения среди гражданских лиц, которую мы наблюдали в последнее время", - считает Богнер.

"Я особенно обеспокоена тем, что среди раненых много детей", - добавила она.

Если два новых случая ранения детей в Саханке подтвердятся, общее количество случаев ранения детей за период с 1 января по 7 мая 2020 достигнет десяти (все на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками"): шесть девочек и три мальчика были ранены в результате обстрела и один мальчик был ранен в результате обращения с взрывоопасным остатком войны.

"Страна" писала о ранении двух детей и трех взрослых в Саханке. В "ДНР" заявили, что это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ.

А месяц назад в "ДНР" заявили о гибели под обстрелом 26-летней девушки и ранении 60-летнего мужчины в Горловке.