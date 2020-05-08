Гитарист легендарной британской группы Queen Брайан Мэй оказался на больничной койке с "разорванной в клочья" ягодицей.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Инстаграме.

По словам Мэя, он получил травму в момент "чрезмерного увлечения садоводством". Он также прошел обследование, чтобы узнать, насколько он повредил ягодичную мышцу. Как отметил рокер, из-за случившегося ему настолько больно, что он не может ходить и даже спать.

"Мне нужно немного уйти в тень и отдохнуть дома. Пожалуйста, не сочувствуйте мне, сейчас я нуждаюсь в целительном молчании. Я вернусь, но мне нужен перерыв, окей? Спасибо. Берегите себя там", — написал Мэй.

Напомним, ранее гитарист Queen написал трогательный пост в память об Алексее Леонове.

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