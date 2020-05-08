В столице Беларуси произошел инцидент во время репетиции парада к 75-летию Победы, которая проходила 8 мая. Возле стелы "Минск - город-герой" врачи в защитных костюмах ловили пожилого мужчину. Как выяснилось, у него ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает "Радио Свобода".

О том, что мужчина болен коронавирусом и сбежал из больницы журналистам сообщили сотрудники ОМОНа, охраняющие место проведения парада. Однако позже пресс-секретарь МВД Ольга Чамаданова опровергла эту информацию и заявила, что ей неизвестны случаи, когда пациенты с положительным тестом на COVID-19 сбегали из больницы.

Те не менее журналистам удалось сделать фото произошедшего во время репетиции парада.

Фото: svaboda.org

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко объяснил, как не подхватить коронавирус в Беларуси.

Также мы сообщали, что у Лукашенко лишили аккредитации журналистов "Первого канала" России за сюжет о коронавиусе в Беларуси.