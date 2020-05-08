В минюсте рассказали, как власти будут контролировать заполняемость и оплату камер нового типа в украинских СИЗО, первые из которых начали работу с сегодняшнего дня.

Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу, 8 мая, на официальном сайте.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, для того, чтобы исключить коррупционный фактор заселения в платные камеры, там будет установлено видеонаблюдение.

"Чтобы сделать эксперимент прозрачным и избежать злоупотреблений, нами будет установлена система видеонаблюдения для мониторинга заполняемости платной камеры, что систематически будет сверяться с информацией о наполняемости спецсчета следственного изолятора. То есть, если в камере находятся трое заключенных, то и дневная оплата должна поступить за трех человек", - заявил чиновник.

Напомним, что недавно Кабмин поддержал внедрение экспериментального проекта относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питанию лицам, взятым под стражу.

Ранее мы писали, что за сутки в такой камере с заключенных будут брать 2 000 гривен. В то же время, если оплачивать "услугу" сразу на неделю или на месяц, камера обойдется в 8 000 и 12 000 грн.