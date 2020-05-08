В субботу, 9 мая, в 20:30 на "Интере" состоится большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех", который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала в пятницу, 8 мая.

Телеканал выделил 5 фактов о концерте "Победа. Одна на всех":

1. Лучшие и самые яркие постановки. В этом году из-за карантина традиционный концерт "Интера", посвященный 9 Мая, выйдет в другом формате. Зрители увидят лучшие номера праздничных концертов телеканала за последние 5 лет – 37 самых ярких и оригинальных постановок.



"За все годы, что мы снимаем концерты под единым названием "Победа. Одна на всех", было создано множество ярких и незабываемых номеров, предельных по своей степени искренности, – говорит главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин. – Это песни не только о событиях, которые происходили 75 лет назад. Это песни и о нас, и для нас сегодняшних. Многие из них запомнились и полюбились зрителям. И 9 Мая зрители смогут посмотреть постановки, которые по-настоящему встревожили их душу. Концертные номера, которыми мы сами гордимся, как некими художественными произведениями. В этом году зрители услышат актуальные слова ведущих, которые будут посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И увидят лучшие номера из концертов "Интера" "Победа. Одна на всех" – с лучшими исполнителями, лучшими и самыми любимыми военными песнями".

Знаковые военные песни и современные произведения о войне прозвучат 9 мая в исполнении популярных украинских артистов: Таисии Повалий, Ирины Билык, Loboda, Олега Винника, Надежды Мейхер, Владимира Гришко, Златы Огневич, Виталия Козловского, Милы Нитич, Влада Сытника, Гарика Кричевского, Натальи Бучинской, Натальи Валевской, Сергея Гладыра, Ивана Березовского, Алины Башкиной, Вадима Олейника, Kadnay, групп "Братья Карамазовы", "Анна-Мария", "Авиатор" и Freedom-jazz.

2. Уникальные военные истории. Ведущие концерта – Анастасия Даугуле и Андрей Доманский – расскажут пронзительные реальные истории о Великой Отечественной войне. О подвигах людей, которые, не жалея себя, встали на защиту Родины. Авторы сценария концерта каждый год находят малоизвестные факты о войне и ее героях. И каждую историю тщательно проверяют на достоверность.

"В этом году в концерте много драматичных историй реальных людей-героев, – говорит промо-директор телеканала "Интер" и руководитель авторской группы Алексей Пасичник. – С каждым годом все сложнее и сложнее находить уникальные истории. Нам приходится исследовать историю Великой Отечественной войны, чтобы найти малоизвестные, но интересные факты. Чтобы найти настоящие истории о судьбах людей, которые нужно знать и о которых надо рассказывать. Например, для меня открытием этого года стала история летчицы-аса Лидии Литвяк. Это самая результативная женщина-пилот Великой Отечественной, она одержала наибольшее число побед в воздушных боях за всю историю авиации. Притом что она воевала недолго — погибла в 21 год. Также в юбилейный год 75-летия Победы мы постарались найти другие грани известных историй и вспомнить героев, о которых почему-то забыли в современном медиапространстве".

3. Праздник со слезами на глазах. Многие истории концерта настолько пронзительны, что даже ведущие не смогли сдержать эмоций.

"Весь концерт в этом году построен на личных историях людей, которых так или иначе коснулась война. Некоторые истории настолько рвущие душу, что не могла сдержаться от слез, – признается Анастасия Даугуле. – Несмотря на то, что профессионально работаю со сценариями, несмотря на то, что в журналистике уже много лет и, казалось бы, могу быть хладнокровной. Но нет. Не могу. В этом концерте я несколько раз была "на грани". А во время самой драматичной для меня истории не выдержала и расплакалась. Это был отрывок из воспоминаний молодой медсестры Ольги Омельченко. О том, как в госпиталь привезли раненого, который еле-еле видел из-за полностью забинтованной головы. Ему показалось, что медсестра похожа на его девушку, которой он так и не успел признаться в своих чувствах. Этот солдат стал звать ее: "Ты пришла? Я знал, что ты придешь. Когда уходил на фронт, не успел тебя поцеловать. Поцелуй меня…" Медсестра поцеловала его в перебинтованный лоб. У него покатилась по щеке слеза. И все. Он умер. Такие истории невозможно рассказывать спокойно. И я не выдержала".

4. Современные стихотворения о войне. Ведущие Анастасия Даугуле и Андрей Доманский будут говорить не только прозой, но и стихами. Специально для праздничного концерта "Победа. Одна на всех" авторская группа написала несколько стихотворений на военную тематику.

"Сценаристы "Интера" уже неоднократно использовали подачу информации в стихотворной форме, на телеканале выходили даже целые стихотворные концерты, – рассказывает Алексей Пасичник. – Например, в этом концерте прозвучит стихотворение "Слушай мою команду", специально написанное к 9 Мая нашим сценаристом Аленой Медведевой".

5. Вечный огонь и документальные материалы. Специально для концерта, посвященного Дню Победы, была сделана праздничная студия. Чтобы подчеркнуть важность юбилейной даты, был создан логотип 75-летия Победы и установлен Вечный огонь – символ нашей памяти о погибших героях Великой Отечественной войны. Кроме того, к каждой подводке ведущих был подготовлен виджеинг, иллюстрирующий историю, о которой рассказывают Анастасия Даугуле и Андрей Доманский.

"С помощью документальных материалов, кинохроники, реальных фотографий героев, сохранившихся со времен войны, иллюстраций и рисунков мы постарались визуально показать истории, которые рассказывали ведущие, – комментирует главный режиссер телеканала "Интер" Анастасия Прудь. – Например, чтобы визуализировать историю о молодых актерах, которые в первые годы войны ушли на фронт и не вернулись, мы нашли довоенные фильмы 30-40-х годов с их участием: "Тимур и его команда", "Юность поэта", "Дочь партизана", "Новый Гулливер". Авторы сценария концерта находят уникальные, малоизвестные военные истории. По многим сохранилось мало документальных материалов, или они вовсе отсутствуют. В этих случаях пришлось использовать иллюстрации. Например, к подводке о пионерах-героях мы сделали виджеинг в виде книги, страницы которой перелистываются и на каждой – иллюстрации, отражающие подвиг Вали Котика, Лени Голикова, Марата Казея, Саши Чекалина, Зины Портновой. Всего для концерта мы проиллюстрировали 30 документальных историй".

Праздничный концерт "Победа. Одна на всех" состоится 9 мая в 20:30 на "Интере". Кроме того, в этот день в эфире телеканала пройдет многочасовой марафон "Наша Победа", который начнется в 7 утра. Телеканал покажет лучшие фильмы о ВОВ, а в 15:00 – премьеру 6-серийной военной драмы "Ни шагу назад-2. На линии фронта".

Напомним, телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZiK покажут марафоны ко Дню победы.

Также мы писали, что на канале "Интер" выйдет спецвыпуск программы "Жди меня. Украина. Встречи Победы".