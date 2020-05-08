В 2020 году украинских пенсионеров ждет еще два повышения выплат в связи с изменением прожиточного минимума - с 1 июля и с 1 декабря. Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью ZN.UA .

По словам министра, некоторые категории пенсионеров не попали под индексацию пенсий в мае, но повышение выплат в июле и декабре коснется и их.

"Им будут повышены пенсии с 1 июля и с 1 декабря. Все это будет делаться за средства Пенсионного фонда. Мы также вносим изменения в бюджет Пенсионного фонда, потому что сейчас упали поступления. Уменьшился фонд оплаты труда. Нам доведены показатели, и все фонды формируют изменения в бюджет", - рассказала министр.

Уточняется, что в госбюджете на 2020 год сформирован резервный фонд, который должен будет покрыть соответствующие расходы. При этом в правительстве отмечают, что параллельно будут рассматривать план восстановления украинской экономики.

Ранее "Страна" писала о том, кому повысят пенсии с 1 мая, кому выплатят по 1000 гривен.

Также мы сообщали, что правительство обязало почтальонов приность на дом украинцам пенсии и помогать платить за коммуналку онлайн.