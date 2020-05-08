Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 13 мая. Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

"В связи с требованием 158 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с ч.8 ст.19 Регламента Верховной Рады: созвать внеочередное пленарное заседание… на 10:00 13 мая 2020 года", - говорится в распоряжении спикера, обнародованном на сайте парламента в пятницу.

Напомним, накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал рассмотрение "антиколомойского" закона на следующем внеочередном заседании Верховной Рады.

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