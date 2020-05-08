В США без работы во время карантина остались уже 23,1 миллиона человек, что на 16,5 миллиона больше чем в марте. По состоянию на апрель безработица в стране достигла рекордного показателя в 14,7% (почти каждый шестой - Ред.).

Об этом в пятницу, 8 мая, информирует портал Trading Economics.

Сообщается, в последний раз такой высокий уровень безработицы был в 1948 году. При этом, количество рабочих мест в прошлом месяце упало на 20,5 млн до 133,4 млн. Тем не менее, американские эксперты считали, что ситуация на рынке труда в США будет еще хуже.

Как ожидали аналитики, в апреле количество рабочих мест должно было упасть на 22 миллиона, а уровень безработицы - вырасти до 16%.

"Это очень-очень сложная ситуация даже для компаний, которые росли рекордными темпами ранее. Огромный вопрос, насколько долго это продлится", - заявил экономист по трудоустройству на сайте ZipRecruiter Джулия Поллак.

Значительное сокращение рабочих мест в США было зафиксировано в таких сферах:

рестораны и гостиницы - 7,6 млн

розничные магазины - 2,1 млн

здравоохранение - 1,4 млн

производственные предприятия - 1,33 млн

строительные компании - почти 1 млн

Сообщается, что количество рабочих мест в частном секторе упало на 19,52 млн, в государственном - на 980 тысяч. Также в апреле снизилась и средняя почасовая оплата труда - на $1,34 (до $30,01). По данным экспертов, сокращения в основном коснулись работников с низким доходом. Средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 34,2 часа с 34,1 часа в марте.

Как отметили аналитики, доля участия населения трудоспособного возраста в рабочей силе упала до 60,2% с 62,7% в марте, что является самым низким показателем с января 1973 года. Уровень безработицы с учетом американцев, выбравших частичную занятость исключительно по причинам экономического характера, в прошлом месяце поднялся до 22,8% с 8,7% в марте. При этом в конце прошлого года данный показатель опускался до рекордного минимума в 6,7%.

Напомним, что в начале апреля Международный валютный фонд констатировал остановку мировой экономики. В организации признали, что глобальная экономическая ситуация намного хуже, чем во время масштабного кризиса 2008 года.

Ранее мы писали, что американский экономист Нуриэль Рубини, поделился своим прогнозом касательно нового вызова в экономике, который связан с пандемией коронавируса и глобальной рецессией.