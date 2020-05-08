Украинский МИД обратился к грузинским властям, которые ранее отозвали своего посла из Украины, с призывом не ставить двусторонние отношения в зависимость от необходимости проведения реформ.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает "Радио Свобода".

По словам пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, преодоление пандемии коронавируса, а также стабилизация экономики являются общими задачами для всей Европы сегодня.

При этом в ведомстве считают, что эти вызовы требуют от правительства новых подходов, а бывший главы Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ.

"Мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы", — сказала Зеленко, добавив, что украинская сторона не видит угрозы дружественным отношениям в решении Тбилиси вызвать своего посла из Киева для проведения консультаций.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили на пост главы Нацсовета по реформам. В связи с этим Грузия приняла решение отозвать своего посла из Украины. На что Зеленский заявил, что решение грузинских властей является ошибкой и пообещал не применять ответных мер.