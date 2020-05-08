В ФИФА официально заявили, что всем командам будет разрешено проводить по 5 замен вместо трех в матче во время доигрывания сезона этого года. Это позволит командам легче справиться с уплотненным графиком.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола в пятницу, 8 мая.

Как отмечается, в Международно совете футбольных ассоциаций (IFAB) согласились с просьбой ФИФА внести временную поправку в правила игры.

Соответствующее правило распространится на все официальные турниры, которые будут завершены до 31 декабря 2020 года. Таким образом, на турниры сезона 2020/2021 это правило распространяться не будет.

Сообщается, что пять замену команду будут осуществлять не более чем в три захода. Если две команды делают замены одновременно, это будет считаться как один заход для каждой из них. Замены в перерыве матчей также будут разрешены.

Напомним, ранее в ФИФА сообщили, что матчей национальных сборных в этом году не будет.

Также мы писали, что ФИФА отменила мартовские отборочные матчи ЧМ-2022 из-за коронавируса.