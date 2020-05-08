15-летнего стрелка, который в Днепре открыл огонь из пистолета с балкона своей квартиры и транслировал это в Инстаграм, полиция отпустила домой после беседы с родителями. Несмотря на то, что по факту стрельбы было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство", меру пресечения подозреваемому не избирали.

Об этом сообщает "Информатор".

6 мая полиция задержала подростка за то, что он, будучи пьяным, сделал не менее 9 выстрелов из травматического пистолета своего отца с балкона квартиры на втором этаже. При этом грозил прохожим "вынести мозги". Позже полицейские обнаружили под балконом 18 гильз.

При задержании подросток ругался и заверял полицейских, что ему ничего не будет.

Ранее "Страна" писала о том, что рассматривать дело мажорки, устроившей пьяные гонки на "Мерседесе" в Киеве , будет судья, оправдавший ее по аналогичному делу.

Также мы сообщали, что в Житомире группа подростков изнасиловала, ограбила и пытала 19-летнего гея, полиция начала расследовать "грабеж".