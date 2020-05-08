В "ДНР" обвиняют украинскую сторону в обстреле села Саханка Донецкой области в четверг, 7 мая. Сообщается, что в результате пострадали пятеро гражданских, среди них - двое детей.

Об этом сообщает "министерство информации ДНР".

Утверждается, что обстрел произошел около 11:00 7 мая. В результате пострадали рабочие, которые ремонтировали крышу местного Дома культуры, а также двое детей, которые гуляли в этом районе.

Главный врач Новоазовской Центральной районной больницы Александр Марунченко заявил, что одного из пострадавших детей, 14-летнего мальчика, отправят в травматологию. Второй пострадавший ребенок, по его словам, - девочка, она получила поверхностное осколочное ранение головы и левого бедра. Пострадавший мужчина, по данным Марунченко, получил слепое осколочное ранение поясничной области. Также врачи оказали помощь двум женщинам: у одной - контузия, у второй - ранения плеча и грудной клетки.

Напомним, несколько дней назад в т.н. "ДНР" уже заявляли, что в результате обстрела в Александровке были ранены трое детей.