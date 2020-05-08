В Испании, где недавно был смягчен коронавирусный карантин, власти Барселоны разрешили жителям отдыхать на пляжах с 6 до 10 утра.

Об этом в пятницу, 8 мая, информирует Reuters.

Исходя из распоряжения испанских властей, под надзором правоохранителей испанцам разрешается посещать пляжи, плавать в водоемах и заниматься бегом.

Сообщается, что власти Испании сегодня рассмотрят вопрос ослабления карантина в отдельных регионах страны. Всего коронавирусом там заразились 256 тысяч испанцев, при этом около половины всех случаев зафиксировано в Мадриде и Каталонии.

"Есть две области, которые наиболее сильно пострадали от эпидемии - Мадрид и Барселона - и, возможно, разумно, чтобы в этих двух районах выход из карантина шел медленнее", - заявил вице-премьер Пабло Иглесиас. Результаты решения правительства будут официально опубликованы в субботу.

Ранее мы писали, что конгресс Испании пошел навстречу правительству и принял решение о продлении в стране режима чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса Covid-19.

Напомним, что с субботы, 2 мая, власти страны ослабили действие карантина и разрешили испанцам прогулки на свежем воздухе.