Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого никак не могут исключить из фракции, отрицает наличие у себя румынского паспорта, а также попытки его получить, о которых сегодня сообщили журналисты "Слидство.инфо".

Об этом депутат рассказал в комментарии "Стране".

"Очень понравился сюжет "Слидство.инфо" про себя. Самый достоверный фрагмент в этом сюжете - мое заявление о рогулизме этой общественной организации, зачем-то называющей себя "журналистами". Про румынский паспорт отвечу коротко: Я - граф Дракула. Только без документов", - заявил Дубинский.

Стоит отметить, что журналисты "Слидство.инфо" рассказали в сюжете о планах депутата получить гражданство Румынии. По их словам, в распоряжении редакции проекта оказались копии иностранного и украинского паспортов, а также свидетельство о рождении, которые Дубинский прикрепил к заявке на получение румынского паспорта.

Сообщалось, что для оформления документов на гражданство Дубинский воспользовался услугами компании из Черновцов, которые подделали доказательства румынского происхождения Дубинского, что давало право на получение гражданства этой страны. Подобные услуги стоят 5-6 тысяч евро.

Видео: YouTube/ slidstvo info

Напомним, что недавно Дубинский и еще около сотни депутатов, причесляемых к "соросятам", подписали обращение к премьеру Шмыгалю против контроля олигарха Рината Ахметова над энергетическим рынком в Украине.

Ранее мы писали, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против Александра Дубинского за клевету против бывшего президента Украины Петра Порошенко.