В Хмельницкой области власти города Нетишин опубликовали список адресов, где проживают заразившиеся коронавирусом горожане. Перечень появился на странице исполкома Нетишинского горсовета. Публикациией сразу же поделился мэр города Александр Супрунюк .

"Важно! Предоставляем адреса, где проживают больные COVID-19. Уважаемая общественность!

По состоянию на 8 мая на территории Нетишинского городского ОТГ зафиксировано 37 случаев заболевания COVID-19. С целью информирования населения и недопущения распространения вируса среди жителей общины, предоставляем адреса, где проживают люди, которые заболели коронавирусом", - говорится в сообщении и далее в столбик перечисляются адреса.







Напомним, ранее власти города Коростень Житомирской области опубликовали список улиц, где были зафиксированы случаи заболевания COVID-19, несмотря на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения воздержаться от подобных действий.

Также мы сообщали, что в Днепре дома зараженных Сovid-19 начали помечать желтыми листовками.