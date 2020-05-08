В День победы, 9 мая, украинские телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZiK подготовили три праздничных марафона для своих зрителей. В программе - прямые включения из разных регионов, ток-шоу и праздничные концерты.

Об этом сообщает пресс-служба телеканалов.

112 Украина

Телеканал "112 Украина" посвящает эфир на 9 мая силе духа наших ветеранов, тружеников тыла и тех, кому дорог этот праздник.

С 08:00 стартует праздничный марафон. Зрители увидят включения из разных городов Украины, посвященные тому, как в условиях карантина отмечают праздник те, кому он действительно дорог.

стартует праздничный марафон. Зрители увидят включения из разных городов Украины, посвященные тому, как в условиях карантина отмечают праздник те, кому он действительно дорог. В 12:00 состоится трансляция Всеукраинского флешмоба в честь 9 Мая. Украинцам предлагают одновременно включить песню "День победы".

В 15:15 в рамках праздничного марафона прозвучат песни военных лет из классических фильмов на военную тематику: "Смуглянка", "Ніч така місячна", "Аты-баты", "Бери шинель", "Любимый город", "Эх, путь-дорожка фронтовая", "Темная ночь", "Жди меня", "Мы пилоты" и многие другие.

в рамках праздничного марафона прозвучат песни военных лет из классических фильмов на военную тематику: "Смуглянка", "Ніч така місячна", "Аты-баты", "Бери шинель", "Любимый город", "Эх, путь-дорожка фронтовая", "Темная ночь", "Жди меня", "Мы пилоты" и многие другие. В 16:00 в рамках проекта "Исторический прайм" будет показан фильм "Отец солдата".

в рамках проекта "Исторический прайм" будет показан фильм "Отец солдата". В 17:30 в "Большом интервью" Павел Кужеев и Вадим Рабинович обсудят празднование Дня победы в современной Украине.

В 19:00 зрители марафона смогут услышать и известные песни военных лет в исполнении как звезд современной украинской эстрады (Олега Винника, Павла Зиброва, Виталия Билоножко, Надежды Шестак, Наталии Бучинской, Виктора Павлика, Наталии Валевской, Иво Бобула, Николая Грицкана, Степана Гиги и др.), так и хорошо знакомых исполнителей из других стран мира: Грузии (Тамары Гвердцители), Беларуси (вокалиста "Сябров" Анатолия Ярмоленко) и России (Александры Пахмутовой, Сосо Павлиашвили).

зрители марафона смогут услышать и известные песни военных лет в исполнении как звезд современной украинской эстрады (Олега Винника, Павла Зиброва, Виталия Билоножко, Надежды Шестак, Наталии Бучинской, Виктора Павлика, Наталии Валевской, Иво Бобула, Николая Грицкана, Степана Гиги и др.), так и хорошо знакомых исполнителей из других стран мира: Грузии (Тамары Гвердцители), Беларуси (вокалиста "Сябров" Анатолия Ярмоленко) и России (Александры Пахмутовой, Сосо Павлиашвили). В 21:40 - "Исторический прайм" и "Третьего не дано".

"Телетрансляции ко Дню победы – это дань уважения ветеранам, их семьям, а также всем, кому дорог светлый праздник 9 Мая. Мы не должны забывать, от какой страшной участи спасли нас эти храбрые люди. И праздничный марафон – это лишь то немногое, чем мы можем их отблагодарить", - сказал генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф.

NewsOne

В рамках телемарафона на канале NewsOne планируются включения из Киева и всех областей Украины с информацией о том, как страна празднует День Победы в условиях карантина, последние новости, самые важные заявления и события этого дня. Информационный телемарафон начнется в 08:00 и продлится до конца дня.

Ток-шоу "75 лет Великой Победе: Украина помнит"

В вечернем прайме – общественно-политическое ток-шоу, посвященное Дню Победы. Ведущие – Вячеслав Пиховшек и Тамара Горецкая. Темами программы станут вопросы войны, истории, исторической памяти. Ведущие и гости в студии обсудят как исторические факты и события, так и современные споры вокруг истории, наследия и политики исторической памяти, а также новых страниц в истории войны, малоизвестных или неизвестных для широкой аудитории.

Кроме того, в рамках марафона на NewsOne прозвучат известные песни в исполнении как звезд украинской эстрады, так и известных политических и общественных деятелей. Ведущие концерта – Виталий Дикий и Елена Кирик. Зрители услышат ряд шедевров военных и послевоенных лет, таких как: "День Победы", "Журавли", "Ніч яка місячна", "Нежность", "Темная ночь", "Смуглянка" и много других.

ZiK

Телеканал ZiK проведет День Победы 9 мая проведет масштабный Всеукраинский марафон с ветеранами.

"Как так получилось, что политики смогли поссорить людей из-за того, гвоздика у тебя в петлице или мак. Но так или иначе, политические спекуляции сделали тему 9 мая почти табулированной. Как так получилось, что за всем этим мы стали забывать о своих предках, которые остались молодыми навеки, о миллионах детей, вдов, молодых солдат, о героях, которые не жалели себя ради будущих поколений, ради нас. А мы им: возрождение дивизии СС "Галичина" и мемориальные таблички на украинских улицах с именами пособников нацистов. Как так получилось... Простите нас, наши герои", - говорится в сообщении телеканала.

В эфире ZiK 9 мая большой марафон "Это мы победили в войне!". Ведущие - Вадим Рабинович и Татьяна Плачкова. На канале ожидаются включения из Киева, Одессы, Харькова, Львова, Днепра.

Кроме того, в эфире прозвучат песни Победы, которые для зрителей исполнят звезды украинской эстрады: Ирина Билык, Злата Огневич, Виктор Павлик, Влад Сытник, дуэт Анна-Мария, Иво Бобул, Виталий и Светлана Билоножко, Надежда Мейхер, Алла Кудлай, Владимир Гришко, Мила Нитич и другие.

Напомним, ранее "Страна" публиковала программу концерта к 75-летию Победы, который покажет "Интер".