Завтра в Украине отмечают День Победы, который в этом году пройдет в условиях карантина. Уже сегодня украинские пользователи активно ищут в Google одну из самых популярных военных песен, которая стала негласным гимном праздника - "День Победы". Напоминаем ее слова и видео.

День Победы!

День Победы, как он был от нас далек,

Как в костре потухшем таял уголек.

Были версты, обгорелые, в пыли, -

Этот день мы приближали как могли.

Этот День Победы

Порохом пропах,

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы!

День Победы!

День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей.

Дни и ночи битву трудную вели -

Этот день мы приближали как могли.

Этот День Победы

Порохом пропах,

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы!

День Победы!

День Победы!

Здравствуй, мама, возвратились мы не все,

Босиком бы пробежаться по росе!

Пол-Европы прошагали, полземли,

Этот день мы приближали как могли.

Этот День Победы

Порохом пропах,

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы!

День Победы!

День Победы!

Песня была написана в 1975 году в честь 30-летия со Дня великой победы Давидом Тухмановым и Владимиром Харитоновым. Она стала популярна после того, как ее исполнил Лев Лещенко. Известными исполнителями "Дня Победы" также были Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Юрий Богатиков, Юрий Гуляев, Эдита Пьеха и ВИА "Лейся, песня".

Как сообщала "Страна", на телеканале "Интер" ко Дню Победы выйдет спецвыпуск программы "Жди меня. Украина. Встречи Победы".

Сегодня, 8 мая, в День памяти и примирения президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что во время Второй мировой войны погиб каждый пятый украинец. "Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции. В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира - момент падения и капитуляции нацистского режима", - сказал Зеленский.