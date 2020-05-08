Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что, несмотря на призывы ООН открыть границу с неподконтрольными территориями Донбасса, о возобновлении работы контрольных пунктов пропуска говорить рано. По его словам, сроки их открытия привязаны к карантину в стране, веденному из-за коронавируса.

Об этом в ходе визита в Луганскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на сегодня трудно сказать, когда откроются пункты пропуска на линии разграничения.

"Я вам скажу откровенно, сейчас о сроках мне трудно говорить, потому что сроки связаны с карантинными мерами, которые проходят в нашей стране. И Станица Луганская, и Золотое - это все наша страна. Поэтому это пока вся информация по поводу КПВВ", - прокомментировал Зеленский.

Ранее "Страна" писала, что происходит с украинцами, которые застряли на Донбассе из-за карантина.