До конца 2020 года тарифы на электроэнергию для населения Украины не будут повышать.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец в ходе совещания по выполнению решений Антикризисного штаба.

"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в прошлом году, неизменным. И не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", - сказала она.

Напомним, ранее в НКРЭКУ предложили предложили повысить стоимость электроэнергии для населения, чтобы решить кризисную ситуацию в энергетике.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, почему украинцам хотят повысить цены на электроэнергию и при чем тут Ахметов.