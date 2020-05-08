Тарифы на электричество для населения повышать не будут до конца года - Минэнерго
До конца 2020 года тарифы на электроэнергию для населения Украины не будут повышать.
Об этом сообщила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец в ходе совещания по выполнению решений Антикризисного штаба.
"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в прошлом году, неизменным. И не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", - сказала она.
Напомним, ранее в НКРЭКУ предложили предложили повысить стоимость электроэнергии для населения, чтобы решить кризисную ситуацию в энергетике.
Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, почему украинцам хотят повысить цены на электроэнергию и при чем тут Ахметов.
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