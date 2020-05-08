В Украине Министерство энергетики и защиты окружающей среды полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России в 2020 году. Запланированный ранее объем импорта уже был исчерпан.

Об этом со ссылкой на документ, содержащий соответствующую информацию, пишет белорусская служба Радио Свобода.

Так, утверждается, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины пересмотрело прогноз баланса электроэнергии на 2020 год. А общий объем поставок электроэнергии из Беларуси на текущий год в размере 150 миллионов киловатт-часов был исчерпан в январе, февраля и апреле.

Отмечается, что ранее литовское правительство призывало Украину не импортировать электроэнергию с белорусской АЭС, которая строится недалеко от границы с Литвой, в нескольких километрах от столицы страны Вильнюса.

Напомним, что из-за уменьшения потребления энергии, вызванное карантином, сейчас в Украине работает 11 из 15 энергоблоков всех украинских АЭС. В связи с этим Минэнерго поручило "Энергоатому" рассмотреть возможность майнинга криптовалюты на атомных станциях.

"Страна" разбиралась, зачем на украинских АЭС хотят майнить криптовалюту.