Власти оккупированного Крыма, где курортный сезон был отменен из-за коронавируса, предлагают запретить использование кондиционеров, так как они якобы являются разносчиками инфекции.

Об этом в пятницу, 8 мая, на заседании оперативного штаба по вопросу распространения новой коронавирусной инфекции, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

"На фильтрах оседают все болезнетворные микробы, бактерии и так далее. Особенно если фильтр не менялся. Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению… Это принципиальная позиция - избежать включения кондиционеров", - сказал Аксенов.

В то же время чиновник посоветовал проветривать помещения, чтобы избежать образования "застоя воздуха".

Видео: YouTube/ Крым 24. Слова про кондиционеры - с 30:05

Напомним, что первый случай смерти от коронавируса в Крыму был зафиксирован 5 мая.

Ранее мы писали, что на оккупированном полуострове втрое увеличилось число госпитализированных с подозрением на коронавирус.