Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поделился своим мнением о будущем посоле США в Украине Кит Дейтон. Он сказал, что Дейтон "классный мужик" и глубоко понимает процессы, происходящие в оборонном секторе страны.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью ЛБ.ua, в пятницу, 8 мая.

По его словам, в Киеве кандидатуру после примут сразу подтверждения Сената.

"Мы готовы хоть завтра его принять, но все зависит от процедур в Конгрессе США: его кандидатуру должен подтвердить Сенат. Как только это будет сделано, он приедет, и мы его радушно примем", - сказал Кулеба.

Кулеба восхитился Дейтоном: "Новый посол США – классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь. Плюс статус генерал-лейтенанта армии США много о чем говорит: это определенный опыт и набор навыков… Хорошо, что в администрации Трампа выбор пал на военного человека, который понимает не только нашу политическую повестку, но и осознает риски для украинской сферы безопасности", - добавил министр.

По словам Кулебы, он впервые услышал о назначении Дейтона в начале декабря в Вашингтоне.

Напомним, президент США Дональд Трамп внес кандидатуру 71-летнего Кита Дейтона на должность посла в Украине. Он сейчас является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии, совмещая эту должность со старшим советником по вопросам обороны США в Украине. До этого Дейтон служил военным атташе в посольстве в России. Также известно, что он получил многочисленные награды за военную службу.

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