Западная Украина остается эпицентром коронавируса в Украине. И о каком-то спаде или даже стабилизации ситуации говорить не приходится.

Здесь продолжают массово болеть медики, а во многих клиниках по-прежнему не хватает медикаментов и элементарных средств защиты. При этом сами больницы уже переполнены родными.

Что происходит на западе страны и будет ли он выходить из карантина с 11 мая, выясняла "Страна".

"Клянут реформу Супрун"

Из 14 тысяч заболевших в Украине почти треть - из трех западных областей - Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской.

Одной из причин того, что болезнь здесь не идет на спад, эксперты называют тот факт, что на Западную Украину продолжают возвращаться заробитчане, часть из которых привозят с собой вирус.

Другая - плачевная ситуация в медицине, особенно в глубинке.

"Какая медицина в горных селах, можете себе представить. Ее просто нет. У врачей нет вообще ничего - ни перчаток, ни масок, ни защитных костюмов. Борются с эпидемией голыми руками. В 6-тысячном Монастырисском районе на Тернопольщине заболело 40 медиков. Лечить скоро будет некому. А в инфекционках клянут реформу Супрун. Больницы нужно было финансировать, а "супруновцы" продвигали принцип - "будет пациент - будут деньги", - рассказал "Стране" врач инфекционной больницы из Тернопольской области, попросивший об анонимности.

Кстати, самая первая заболевшая из Монастырисского района, 42-летняя медсестра местной больница Галина Радловская из села Швейка, уже пошла на поправку (она считает, что заразилась от пациентки, которая вернулась из Польши, а от нее вирус подцепили другие медики).

"Родные уже не верили, что меня выходят. А выходили - за месяц, на вентиляции легких. Хотя у меня до сих пор одышка, подключаю себе кислородный концентратор, чтобы было легче дышать - его мне дети заказали за 27 тысяч гривен из Китая. С этим аппаратом даже спать приходится", - рассказала "Стране" Радловская.

Галина Радловская, медсестра из Монастырисского района Тернопольщины, заразилась первой и еле выкарабкалась

По прогнозам местных медиков, с которыми мы пообщались, в мае еще будет всплеск на Западной Украине.

"Когда начнут тестировать всех контактных, как это предписали недавно принятым законом, цифры очень вырастут. А пока с тестами беда, в апреле неделю их вообще не делали из-за отсутствия систем для проверки на коронавирус. Часто с проверкой анализов затягивают", - говорит нам врач из Тернопольской области.

Подолгу ждут результатов тестов и в Черновицкой области. Ежедневно в местной вирусологической лаборатории исследуют в среднем около 500 образцов - и 12 сотрудников, по словам директора Натальи Гопко, работают на износ и в страшном цейтноте.

"Даже в периоды повышенной заболеваемости корью не было и приблизительных с этими нагрузок на вирусологическую лабораторию. Поступают сотни образцов, поэтому процесс затягивается", - пояснила Гопко.

Койки в больницах закончились

На передовой - медики скорой помощи, которые принимают первый удар. И часто они не знают, что едут на вызов к пациенту с коронавирусом.

На Франковщине только в последние дни заболели 12 работников "скорой".

Тяжелая ситуация в Черновицкой области, где больше всего заболевших в стране - более 2 тысяч. Из них больше трех сотен - медработники.

Болеют и священники, 7 мая умер настоятель Свято-Спиридоновской церкви из городка Герцы под Черновцами - 46-летний отец Нектарий.

Местный губернатор Сергей Осачук назвал ситуацию "очень тревожной". Сегодня он сообщил, что за последний день официально подтверждено на Буковине 82 новых случая заражения коронавирусом. 35 из них в Черновцах. Всего в области более 2 179 человек заболевших.

"Наименьшая область Украины с наибольшим количеством больных коронавирусом. И все больше больных среди медиков. Теперь и я. Уже из личного опыта - это не просто простуда. Детали писать не буду. Скажу лишь, что COVID-19 - это серьезно. И если я, в своем возрасте, чувствую себя плохо, то что могут чувствовать люди старшего возраста или с хроническими заболеваниями? Задумайтесь! Писать об этом публично, поверьте, нелегко, но пишу чтобы меня услышали, чтобы услышали медиков! Мы сознательно рискуем собой, работаем на грани возможностей, а больных все больше. Больных уже тысячи. Мест в больницах Черновцов уже не хватает", - поделилась на своей странице в Facebook врач черновицкой скорой помощи Алиса Грищенко.

Врач скорой помощи из Черновцов Алиса Грищенко заболела коронавирусом на работе. Фото: Facebook Алисы Грищенко

О том, что в черновицких больницах уже нет мест, констатировал мэр Алексей Каспрук.

"Закончились места в городских больницах для коронавирусных больных. В Черновцах никогда еще все три больницы не были полностью заполнены больными пневмонией и вирусные инфекции", - сказал он и спрогнозировал, что с таким темпами и в областных не будет свободных коек.

Более того, врачи жалуются, что даже в Черновицкой областной больнице не хватает лекарственных средств и растворов для лечения пациентов госпитализированных с COVID-19.

"От аппаратов искусственной вентиляции в области - только одно название. В больницах нет таких приборов, которые могли бы на самом деле спасти пациента", - поделился с нами местный врач-анестизиолог Николай Рыхлицкий.

Из-за того, что вирус в Черновицкой области не сбавляет обороты, с 11 мая там, по его словам, будет адаптивный карантин - то есть ограничения снимут значительно меньше, чем в других регионах.

"Ситуация очень сложная. Места в городских больницах уже несколько дней, как заняты. Мэр каждый вечер в прямом эфире подчеркивает, что улучшений нет. Об этом почти ежедневно сообщает через группу в вайбере и наша семейный врач. Однако часть людей расслабились. Все чаще ходят без масок, а на детских площадках и стадионах в теплые дни в отдельных районах города - просто аншлаги. Трудно представить, что будет твориться с заболеваемостью, когда введут карантинные послабления. Но, думаю, черновчане, которые сейчас осторожны, будут соблюдать дистанцию ​​и по возможности сидеть дома и в дальнейшем", - рассказала нам черновицкая журналистка Марина Корпан.

"Карантин и так не соблюдают"

Черновчане разделились в своих мнениях по поводу карантина и коронавируса. Одни - за то, чтобы ограничения быстрее закончились, другие - за продолжение карантина в Черновцах.

"С ужасом думаю, что будет через неделю, когда откроют Калиновский рынок (один из крупнейших рынков в Украине, - Ред.). Там и сейчас полно народу на продуктовой части. И лишь немногие придерживаются правил. "Калинка" - это как муравейник, будка в будку. А когда выйдут все, то 80 заболевших человек в день, как теперь, - это будет как ничего. "Калинку" открывают, чтобы начать брать плату за торговые места и брать с людей налоги, а торговли все равно не будет, люди без денег", - говорит Арина Гаина.

"За что людям жить. Думаю, сейчас это самый актуальный вопрос. Кредитки, за которые мы живем последние два месяца, тоже не резиновые. Надо снимать карантин и выходить на работу", - полагает Наталия Пархоменко.

"Карантина, по сути, и так никакого нет. Наблюдаю огромное количество людей, нет никакого контроля полиции", - говорит черновчанин Вадим Украинец.