В пятницу, 8 мая, Финансовый комитет Верховной Рады Украины порекомендовал парламенту начать рассмотрение "антиколомойского" закона во втором чтении после того, как таблица с поправками будет окончательно сведена.

Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"История с банковским законопроектом на нашем Комитете подходит к концу. Только что утвердили сокращенную таблицу и внесли технико-юридические замечания (5 технических поправок). Общее количество 241 правка.11 поправок отклонено ... Дорога законопроекта к голосованию в Раде в целом 13 мая открыта", - пишет Железняк.

Проект закона будет рассмотрен на заседании 13 мая. Отметим, что его принятие является последним условием МВФ по новой программе.

Напомним, Рада в первом чтении приняла так называемый "антиколомойский" закон 30 марта. После этого его заблокировали рекордным количеством поправок - более 16,5 тысяч. Для их рассмотрения в зале понадобилось несколько месяцев, поэтому была принята целая процедура.

Сначала внесли изменения в регламент для борьбы с "законодательным спамом", разделив правки на блоки, а потом утвердили специальную процедуру рассмотрения закона о банках. Ей воспользовался только один нардеп.