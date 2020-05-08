С пятницы, 8 мая, в Украине запустили проект с платными комфортабельными камерами в СИЗО. Пока что услуга доступна только в Киевском следственном изоляторе.

За сутки в такой камере с заключенных будут брать 2 000 гривен, оплачивать сразу неделю или месяц выгоднее, тогда комфортные условия обойдутся в 8 000 и 12 000 грн соответственно.

Об этом в Facebook сообщил министер юстиции Денис Малюська.

"Сегодня запустили функционирования платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских следственных изоляторах. Первым справился Киевский СИЗО - заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинских СИЗО подтянутся чуть позже", - написал министр.

По его словам, для удобства уже на следующей неделе на сайте "Онлайн дом юстиции" заработает возможность онлайн-оплаты. Средства, вырученные за такую "аренду" обещают направить на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.

Малюська заявил, что инициатива введения платных камер имеет две ключевые цели:

убрать коррупцию (вместо взятки деньги за лучшую камеру будут идти официально в бюджетный спецфонд);

найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов - сейчас бюджетных средств не хватает, а требовать дополнительных средств налогоплательщиков в Минюсте не хотят.

При этом, по словам министра, речь вовсе не идет о VIP-камерах, а сама инициатива не нарушает права человека.

"Это точно не "VIP-камеры", как видно на фотографиях ничего удивительного мы не предлагаем и не обеспечиваем. Мы предоставляем возможность пользоваться большей чем обычно площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых приборов. Ну и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах", - написал Малюська.

По его словам, как и раньше, министерство будет обеспечивать функционирование бесплатных камер, а их состояние не только не ухудшится, а наоборот будет улучшено за счет доходов, которые будут генерировать платные камеры.

"При этом следует помнить, что речь идет о следственные изоляторы, то есть места, где содержатся люди, в отношении которых нет приговора суда и которые считаются невиновными в совершении преступления. Если лицо с точки зрения закона невиновна - мы не должны ограничивать ее в возможности оплатить лучшие условия проживания", - заявил министр.

А вот тем людям, в отношении которых приговоры вступили в законную силу, по информации Малюськи, никакие улучшенные условия за деньги создаваться не будут. В тюрьмах все будут в равных условиях и будут отбывать установленные судом наказания за совершенное преступление.

Отметим, что сумма 12 000 грн в месяц является ниже, чем средняя стоимость аренды квартиры в центре города, где она может достигать даже 25 тысяч. Правда, во время карантина наблюдается тенденция к временному уменьшению стоимости аренды жилья в столице.

Напомним, ранее сообщалось, что решение о целесообразности законодательного закрепления платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питанию лицам, взятым под стражу, будет принято по результатам проведения экспериментального проекта (завершить который запланировано 31 декабря 2021 года).