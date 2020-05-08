В Днепре полицейские и медики спасли жизнь женщины и двоих мужчин с передозировкой наркотиками. Помощь к ним привел 6-летний сын пострадавший, который стал свидетелем "наркопикника" взрослых. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Уточняется, что инцидент произошел вечером 7 мая в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра.

На линию "102" мужчина, который сообщил, что к нему обратился 6-летний мальчик, который звал на помощь. Взрослые, с которыми он находился, употребляли наркотики и им стало плохо. Когда полицейские прибыли по указанному адресу, информация подтвердилась. На месте уже работали врачи скорой помощи, которые сообщили, что у мужчин острое наркотическое отравление.

Их подруга, 29-летняя женщина, мать мальчика могла отвечать на вопросы. Она сообщила, что они употребляли запрещенные вещества.

Мужчин увезли в больницу. А на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и инспектора ювенальной превенции.

На видео мальчик рассказывает, что он со взрослыми приехал из Новомосковска на машине. Из его рассказа понятно, что за рулем был один из приятелей его мамы, которого увезли в больницу.

"Я знаю, что ему за руль сейчас нельзя", - сказал мальчик.