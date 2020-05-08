На некоторых улицах в Киеве, в связи с праздниками, ограничат движение транспорта и возможность парковки с 8 мая по 9 мая.

Об этом сообщает в пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook в пятницу, 8 мая.

"Запрет на парковку начнет действовать с 8 мая с 17:00. Ограничение движения начнется 9 мая с 00:00 до окончания мероприятий", - говорится в сообщении.

В частности, данные ограничения каснутся площади Арсенальной, улицы Ивана Мазепы (От площади Арсенальной до площади Славы), улицы Лаврской (От площади Славы до ул. Цитадельной), аллеи Героев Крут (От Днепровского спуска до площади Славы), а также улицы Емельяновича-Павленко (От ул. Левандовской до ул. Лаврской).

В МВД водителей призывают учесть данную информацию и выбирать другие маршруты следования по городу во избежания неудобств.

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