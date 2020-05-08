Президент Беларуси Александр Лукашенко, который порекомендовал согражданам побольше дышать свежим воздухом и не приставать к женщинам для профилактики Covid-19, убежден, что страна победит коронавирус в течение месяца.

Об этом со ссылкой на слова Лукашенко 8 мая сообщает БелТА.

"Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение", - сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, главное, на что нужно делать упор во время пандемии - спасение людей. По словам Лукашенко, в Беларуси - самая низкая смертность при имеющемся объеме выявляемых случаев. Он заявил, что очень важно уделять внимание лечению тяжелобольных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Если мы и дальше будем идти этим (избранным в Беларуси - Ред.) путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус. Поэтому берегите себя, своих родных, близких. Береженого Бог бережет", - сказал Лукашенко.

Напомним, на 8 мая в Бералуси выявлено уже более 20 000 случаев Covid-19. Впрочем, президент Александр Лукашенко уверен, что стране по силам сдержать коронавирус.