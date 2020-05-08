В социальной сети Instagram начал набирать популярность новый челлендж, в котором люди фотографируются топлесс, прикрывшись только бокалами или кружками.

Так, в Инстаграме начали появляться посты с хештегом #сисечныйчеллендж, в которых пользователи выкладывают снимки с обнаженной грудью. Интимную часть тела прикрывают, как правило, бокалами с вином или мартини, а иногда и кружками.

Несмотря на то, что большинство участников челленджа женщины, некоторые мужчины также откликнулись на вызов, который начал набирать обороны в соцсети.

Судя по всему, челлендж запустила популярный фитнесс-блогер sportnastya.

Напомним, ранее "Страна" писала об инста-трендах на карантине, среди которых платья из подушки и знаменитые картины в домашних условиях.

Также сообщалось, что российская группа Little Big запустила челлендж в поддержку песни для Евровидения-2020.