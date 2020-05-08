Прокуратура устроила обыски в мэрии Харькова по делу о воровстве бюджетных денег, выделенных на освещение города.

Об этом в пятницу, 8 мая, рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В ведомстве отметили, что обыски также проводятся по месту жительства чиновников горсовета Харькова, начальников коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования. По версии следствия, злоумышленники незаконно завладели бюджетными средствами при заключении договоров на сумму более 28 млн грн.

Фото: Прокуратура Харьковской области

"Всего в данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны. В настоящее время лицам о подозрении не сообщалось, досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Фото: Прокуратура Харьковской области

Напомним, что в прошлом году СБУ разоблачила факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета миллионов гривен, выделенных из госбюджета на ремонт автодорог.

Ранее мы писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес во время карантина несколько раз выступил против центральной власти. Так, недавно он заявил об открытии метро в городе с 12 мая. Однако позже он свое решение пересмотрел.