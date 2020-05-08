В пятницу, 8 мая, Владимир Зеленский почтил память погибших во время Второй мировой войны в День памяти и примирения.

Для этого он отправился в Луганскую область, где в селе Меловое, на границе с Россией.

Символика этой поездки была понятной - в годовщину окончания Второй мировой президент поехал туда, где идет война сейчас. Как бы намекая на то, что Россия - это нынешний агрессор для Украины.

Правда, на словах этого президент не сказал. Впрочем, за него высказались и другие.

Хотя у националистов и порохоботов эта поездка вызвала другие ассоциации: мол, президент поехал поближе к России, как бы демонстрируя тем самым готовность на примирение с ней.

"Страна" разбиралась, как Украина встретила день, который задумывался как альтернатива Дню победы 9 мая. Но так ей и не стала.

Зеленский и Ермак в Меловом

Утром Владимир Зеленский в сопровождении главы Офиса президента Андрея Ермака возложил цветы к Вечному огню и поставил лампадку у мемориального комплекса рядом с братской могилой погибших во время освобождения Мелового.

Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак и остальная свита президента надели новомодный символ этой даты - красный мак. Причем все кроме Зе были в масках.

Владимир Зеленский в Меловом 8 мая. Фото: сайт президента

Пресс-служба президента сообщила, что недалеко от Мелового находится село Пивневка. Это первый населенный пункт УССР, с которого в декабре 1942 года началось изгнание нацистских войск.

Толковать выбор именно этого места можно двояко. С одной стороны - на Донбассе идет война, и есть намек на то, что Россия - агрессор.

Правда, националисты поняли мессидж иначе - что Зе хочет примирение с Россией. Раз поехал прямо на границу с РФ, да еще и в знаковое село, которое разделено пополам между двуся странами еще со времен распада Союза.

"Не удалось постоять вместе с Путиным на Красной площади, так он поехал на границу, чтоб соимволично быть рядом с Россией", - пишут националисты.

В тоже время, антимайдановской и антинационалистической части общественности не понравилось, что Зе использовал красный мак - этот символ украинские власти после Майдана как замену георгиевской ленточке. И потому он прочно ассоциируется с временами Петра Порошенко.

Также Зеленский записал видеообращение из Луганской области, в котором рассказал, как украинцы вносили вклад в победу антигитлеровской коалиции.

"Сегодня, в День памяти и примирения, мы кланяемся перед всеми, кто защищал мир от нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции. В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира - момент падения и капитуляции нацистского режима", - сказал Зеленский.

Он призвал украинцев пересмотреть фотографии своих дедушек, бабушек, прадедов и прабабушек и перечитать их письма.

"В День памяти и примирения мы кланяемся всем, кто отстоял мир перед угрозой нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Кланяемся и перед нашими мужественными ребятами, которые сегодня защищают украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира, в котором мы так нуждаемся. Ради процветания независимой Украины. Ради будущих поколений", - заявил Владимир Зеленский.

То есть Зе в своем обращении избрал максимально нейтральный и трагический тон. В целом президент почти не отклонялся от методичек, изданных Институтом национальной памяти. Но все же удержался от осуждения СССР и сравнения нынешней России с нацистами. Понимая, что это можно говорить в Польше, но вряд ли такие исторические изыски оценят в Украине - тем более на Донбассе.

Символизм того, как Зеленский отмечал 8 мая анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"В пятницу, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. В пгт Меловое он почтил память погибших во Второй мировой войне.

События весьма символичное.

1. Меловое – известное село. Оно известно тем, что разделено границей с Россией. Недалеко от Мелового находится село Пивневка - первый населенный пункт, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистов с украинской земли. То есть как бы отсыл к общей с Россией победе над нацистами. Знак для одной части избирателей.

2. Само мероприятие состоялось 8 мая (день, который во времена Порошенко хотели сделать заменой 9 мая). На Зеленском и его свите были надеты красные маки – символ, которым после Майдана хотят заменить в Украине георгиевскую ленту. Знак для другой части страны.

В общем, попытки балансировать, хотя и с явным перегибом в стороне порошенковской линии. Как и почти во всем, что делает Зеленский", - пишет телеграм-канал.

"Советский режим использовал победу"

Впрочем, уже в подконтрольном Зеленскому МИДе риторика была другой. И там никто ни о каких балансах не думал.

Сегодня министры иностранных дел Украины, Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в использовании "культа победы".

Совместное заявление глав МИД Украины, Литвы, Латвии и Эстонии Дмитрия Кулебы, Линаса Линкявичюса, Эдгарса Ринкевичса, Урмаса Рейнсалу опубликовали 7 мая во Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В сообщении говорится, что "советский режим использовал победу во Второй мировой войне в качестве оправдания своей политики на протяжении многих лет".

"К сожалению, всего через несколько десятилетий после распада Советского Союза мы стали свидетелями новых попыток России замять тему Сталина и его правления, игнорировать нарушения прав человека и построить режим с всемогущей персоной во главе. Сейчас мы видим новые попытки разделить Европу на секретные сферы интересов и бессовестно использовать силу, чтобы попытаться аннексировать территории суверенной нации", - сказано в заявлении.

Главы МИД сообщили, что преднамеренная агрессия против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году нарушила несколько международных договоров и нанесла серьезный ущерб европейской безопасности в целом.

"Вместо того чтобы признать, что победа во Второй мировой и поражение нацизма были заслугой решительности и жертвенности всех стран-союзников, Россия превратила эту победу в культ и инструмент манипуляций. Кремль настойчиво продолжает генерировать исторические мифы, вместе с тем пытаясь отрицать неудобные исторические факты", - говорится в совместной статье министров.

Главы МИД заявили, что "неискренний культ победы", который пытаются строить люди, не имеющие к ней никакого отношения, порочит память о тех, кто потерял свои жизни.

"В наших странах мы с уважением склоняем головы в память о наших близких, погибших во Второй мировой войне. Мы помним их страдания и чтим их жертвы ради нас всех", - сообщили они.

Кроме того, по словам Кулебы, Линкявичюса, Ринкевичса и Рейнсалу, "бездушный советский режим" присвоил себе общие подвиги миллионов солдат-союзников. Между тем Красная армия была многонациональной (кстати, этого в СССР никто никогда не отрицал).

"Советские и российские усилия, направленные на унижение страданий и роли других наций в прекращении войны, являются неприемлемыми", - заявили министры.

Также они считают, что в 1939 году Советский Союз вступил во Вторую мировую войну как "союзник нацистской Германии", "в секретных протоколах к пакту Молотова—Риббентропа Гитлер и Сталин решили поделить Европу между собой, и эти планы проложили путь к войне".

Отметим, что делили не Европу, а приграничные государства - Польшу и Прибалтику. Та же Польша, кстати, в 1938 году оккупировала вместе с немцами часть Чехословакии - Тешинскую область. Да и в целом раздел этой страны произошел с благословения Лондона и Парижа, которые подписали с Берлином Мюнхенское соглашение по этому вопросу.

Что же до пакта Молотова-Риббентропа, то посредством этого документа Украина приросла западными областями, которых бы сейчас в ее составе не было. И осуждая его, Киев открывает путь к будущим претензиям Польши на территории Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и других областей.

Заявление Кулебы и прибалтов - это откровенное продолжение риторики времен Порошенко с выставлением России-СССР едва ли ни главным виновником войны. Хотя началась всемирная бойня конкретным фактом - нападением Германии на Польшу, после чего войну немцам объявили англичане и французы.

"Бездушный советский режим" же вступил в войну только через два года.

Как видим, сам Зеленский пытается враждебную риторику обходить. Но с удовольствем делегирует это право своим подчиненным. Да и на всем официальном уровне, как мы уже убедились, старый порошенковский курс на десакрализацию Победы сохраняется в полном объеме. Несмотря на "примирительные" заявления президента.

Интересно, что сами немцы никакой вины на СССР за войну не возлагают.

"Попытки бесчестным образом переписать историю, снова и снова предпринимаемые в последние месяцы, требуют от нас четкого прояснения позиции, которого вообще-то не должно бы требоваться перед лицом неоспоримых исторических фактов: только Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступления против человечности, совершенные во время холокоста. Тот, кто сеет в этом сомнения и заставляет считать другие народы соучастниками, совершает несправедливость по отношению к жертвам. Тот превращает историю в инструмент и раскалывает Европу", - заявил вчера в интервью журналу "Шпигель" глава МИД Германии Хайко Маас.

"С немецкими друзьями". Как отметили День памяти украинские дипломаты

Интересный формат празднования выбрало посольство Украины в Германии. Там решили отметить День памяти и примирения с "немецкими друзьями".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что украинцы сегодня отмечали День памяти и примирения без россиян, которые "не пожелали присоединиться к общеевропейской традиции". Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, последние шесть лет украинские дипломаты и украинская община Германии чтят память жертв нацизма 8 мая, когда вступила в силу капитуляция нацистского режима.

"Мы это делаем вместе с нашими немецкими друзьями, вместе с представителями федерального правительства, депутатами бундестага, дипломатами, представителями общественности, а также представителями нашей общины и ветеранов" - сказал дипломат.

А вот россияне в Берлине отмечают отдельно и только День Победы 9 мая - перед мемориалом советским воинам Тиргартен.

"Я надеюсь, что в этом году у нас будут представители федерального правительства, руководство Бундестага и, конечно, очень много депутатов. К нам приедет президент парламента Берлина, это самое высокое протокольное лицо в городе. Россияне же продолжают праздновать, так сказать, в своему кругу, и они дальше ежегодно отрываются от этой общеевропейской традиции чествования именно жертв, а не героизации победы" - заявил Мельник.

Кстати, российский президент Владимир Путин сегодня отправил поздравительные послания в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам государств бывшего Советского Союза. При этом он поздравил украинский и грузинский народы, а вот президентам Владимиру Зеленскому и Саломе Зурабишвили отдельного поздравления не досталось.

Каким был День примирения в прошлом году



Год назад Владимир Зеленский сфотографировался с советским ветераном, капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иваном Залужным и бывшей связной УПА Прасковьей Зеленчук-Потяк, которые пожали друг другу руки. И заявил, что залогом мира станет единство всех украинцев.

"Мы чтим и кланяемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того чтобы в будущем нас объединяли только победы", - заявил Зеленский.

В тот же день по Крещатику прошло полутысячное шествие памяти погибших защитников Украины. В мероприятии участвовали жены и матери погибших бойцов, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины. Участники держали в руках цветы, их сопровождали автомобили патрульной полиции.

Парад в день примирения в 2019 году. Фото: UNN

В Донецкой области в День памяти и примирения командующий ООС Александр Сырский возложил цветы к памятнику погибшим участникам АТО на Донбассе.

При этом 8 мая 2019 года отмечалось только на официальном уровне. А вот на следующий день - 9 мая - на улицы вышли сотни тысяч людей и состоялась акция "Бессмертный полк", которая прошла во многих городах страны.