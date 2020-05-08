Принцесса Великобритании Анна в День памяти и примирения, 8 мая, обратилась к украинцам и другим народам бывших советских республик. Они, по словам дочери королевы Елизаветы II, принесли во время Второй мировой невероятную жертву.

Об этом сообщает на посольство Великобритании в Киеве на странице в Facebook.

"Крайне важно, чтобы мы отметили невероятную жертву, принесенную народами бывшего Советского Союза. Мало кто боролся более отважно или потерпел большие страдания ради победы", - написала дочь Елизаветы II в обращении.

Также принцесса Британии отдала дань уважения ветеранам и всем народам бывшего СССР.

Напомним, сегодня, 8 мая, в Украине отмечается День памяти и примирения. Памятную дату учредили с 2005 года, по инициативе ООН. В Украине День примирения отмечают с 2015 года и часто подают, как альтернативу Дню Победы.

Ранее мы сообщали, что Путин и Меркель обменялись поздравлениями с Днем Победы.