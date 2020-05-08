Министры иностранных дел Украины, Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в использовании "культа победы" во Второй мировой войне в качестве инструмента манипуляций. По их мнению, Кремль отрицает неудобные ему исторические факты, генерируя при этом мифы.

Совместное заявление глав МИД Украины, Литвы, Латвии и Эстонии Дмитрия Кулебы, Линаса Линкявичюса, Эдгарса Ринкевичса, Урмаса Рейнсалу опубликовали 7 мая во Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В сообщении говорится, что "советский режим использовал победу во Второй мировой войне в качестве оправдания своей политики на протяжении многих лет".

"К сожалению, всего через несколько десятилетий после распада Советского Союза мы стали свидетелями новых попыток России замять тему Сталина и его правления, игнорировать нарушения прав человека и построить режим с всемогущей персоной во главе. Сейчас мы видим новые попытки разделить Европу на секретные сферы интересов и бессовестно использовать силу, чтобы попытаться аннексировать территории суверенной нации", - сказано в заявлении.

Главы МИД сообщили, что преднамеренная агрессия против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году нарушила несколько международных договоров и нанесла серьезный ущерб европейской безопасности в целом.

"Вместо того чтобы признать, что победа во Второй мировой и поражение нацизма были заслугой решительности и жертвенности всех стран-союзников, Россия превратила эту победу в культ и инструмент манипуляций. Кремль настойчиво продолжает генерировать исторические мифы, вместе с тем пытаясь отрицать неудобные исторические факты", - говорится в совместной статье министров.

Главы МИД заявили, что "неискренний культ победы", который пытаются строить люди, не имеющие к ней никакого отношения, порочит память о тех, кто потерял свои жизни.

"В наших странах мы с уважением склоняем головы в память о наших близких, погибших во Второй мировой войне. Мы помним их страдания и чтим их жертвы ради нас всех", - сообщили они.

Кроме того, по словам Кулебы, Линкявичюса, Ринкевичса и Рейнсалу, "бездушный советский режим" присвоил себе общие подвиги миллионов солдат-союзников. Между тем Красная армия была многонациональной.

"Советские и российские усилия, направленные на унижение страданий и роли других наций в прекращении войны, являются неприемлемыми", - заявили министры.

Также они напомнили о том, мы не вправе забывать, что в 1939 году Советский Союз вступил во Вторую мировую войну как союзник нацистской Германии, в секретных протоколах к пакту Молотова—Риббентропа Гитлер и Сталин решили поделить Европу между собой, и эти планы проложили путь к войне.

"Мы решительно осуждаем какие-либо попытки оправдать этот пакт, мотивируя заключение его в то время неизбежностью и стратегической целесообразностью", - добавили главы МИД.

Напомним, накануне Дня победы Путин отдельно поздравил украинцев с 9 Мая, а Зеленского - нет.

Также мы писали о позиции министра иностранных дел ФРГ, который осудил попытки возложить ответственность за начало Второй мировой войны на какую-то другую страну кроме нацистской Германии.