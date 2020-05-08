С 12 мая в Киеве стартуют гидравлические испытания теплосетей, которые необходимы для их подготовки к зиме. В связи с этим в столице начнут отключать горячую воду.

Об этом сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба горадминистрации.

"Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение. Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний", - заявил Пантелеев.

Как он отметил, тестирование сетей утверждено на уровне профильного министерства Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду. Эти правила касаются не только Киева, но и всех городов Украины. Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы проверить тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона. Это значительно снижает аварийность и в отопительный период.

Испытания проведут поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. В настоящее время соответствующие тепловые пункты будут отключать, а подача горячего водоснабжения временно прекращаться.

"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды - это дискомфорт и просим прощения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и его сотрудники будут максимально качественно и оперативно выполнять эти работы", - сказал замглавы КГГА.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал киевлянам не отключать горячую воду во время карантина.

Как сообщалось в середине апреля, стало известно, что киевляне задолжали за отопление и горячую воду почти 2 миллиарда гривен.