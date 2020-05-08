В Запорожской области из роддома исчезло тело малыша, который 10 марта преждевременно появился на свет мертвым в результате кесарева сечения. Мама новорожденного скончалась 23 апреля после 43 дней борьбы медиков за ее жизнь. Об этом в соцсети написал отец новорожденного, который пытается выяснить, куда делось тело и переживает, что без огласки дело замнут и виновные не будут наказаны.

Жуткая история произошла в Энергодаре. 10 марта 34-летнюю женщину на 7,5 месяце беременности и с отошедшими водами доставили в местный. Двое врачей провели кесарево сечение, но ребенок оказался мертворожденным, а у мамы отказали почки. Женщину перевели в реанимацию, подключили к аппарату искуственной вентиляции легких, но ее состояние лишь усугублялось.

"Подключая к аппарату искусственного дыхания, жене пробили легкие, но врачи этот факт скрыли. На все наши призывы что-то делать (вливать кровь, вызывать санавиацию для перевозки в Запорожскую областную больницу), врачи отмахивались и продолжали пить кофе", - пишет в соцсети мужчина.

В запорожскую больницу его жену все же перевезли, но после того, как у нее критически упал гемоглобин. Уже в областной больнице выяснилось, что у больной пробито легкое и в нем находится воздух.

"Консилиумом врачей было принято решение сделать операцию (вставили дренаж). Параллельно разработали план лечения для восстановления работоспособности почек (назначили гемодиализ, мощный курс антибиотиков). Но состояние жены все равно оставалось тяжелым. Через три дня 14.03. врачи приняли решение сделать анализ прокальцитонин. Он показал - сепсис (при кесаривого вскрытия занесли инфекцию)", - говорится в посте.

За жизнь женщины запорожские медики боролись 43 дня, но пережив много операций на внутренних органах и потерю зрения, 23 апреля больная скончалась.

"Хотели вместе с ней похоронить и ребенка, но придя в Энергодарский морг, оказалось, что тело ребенка отсутствует. Более того, никаких записей в журналах, что ребенок попал в морг, нет. Вскрытие ребенка делали в Запорожье (есть записи в журналах), тело ребенка вместе со справкой о вскрытии, забрали медицинские работники Энергодара, но в морг тело не доехало. Возникает вопрос - куда делось тело ребенка? Что скрывают врачи родильного отделения?" - пишет отец.

По его словам, по факту смерти женщины и пропажи тела ребенка правоохранители открыли уголовные производства.

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