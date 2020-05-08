Депутаты от "Слуги народа" предложили Кабмину возобновить работу детских садов с 1 июня. Обращение к правительству подписали уже 52 нардепа.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, закрытые детсады являются чуть ли на главной проблемой во время карантина.

"Раздраженные родители вынуждены работать с детьми "на голове". Вскоре откроются офисы, а детсадов придется ждать до 1 сентября. Настроения украинских родителей трудно описать словами, которые можно говорить при детях - официальным языком это называется "рост социальной напряженности", - заявила Кравчук.

Отмечается, что депутаты предлагают открывать детские сады в 3 этапа:

Организовать "дежурные группы" с ограниченным временем пребывания и количеством мест – для детей с особыми потребностями и тех, у кого родители получили справку, что должны выйти на работу. Позволить всем детям находиться в садиках неполный день. Возобновить полноценный учебно-воспитательный процесс.

"Под обращением уже подписались многие народные депутаты, в том числе и я. Спасибо Владимиру Воронову (депутату фракции "Слуга народа" - Ред.) за такую важную инициативу", - добавила Кравчук.

Обращение "Слуг народа" к Кабмину. Фото: Facebook

Обращение "Слуг народа" к Кабмину. Фото: Facebook

Напомним, что недавно о планах обратиться в Кабмин с просьбой открыть детсады рассказывал мэр Житомира Сергей Сухомлин. В пример он привел Данию, где на первом этапе снятия карантина детские сады снова заработали.

Ранее мы писали, что по словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, все образовательные учреждения останутся закрытыми на карантин до 1 сентября.